Должность представителя Президента по особым поручениям включена в первую классификацию административных должностей - Указ

БАКУ /Trend/ - Должность представителя Президента Азербайджана по особым поручениям включена в первую классификацию административных должностей.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в закон "О государственной службе".

Решение направлено на то, чтобы лица, исполняющие эти обязанности, пользовались правами и гарантиями, относящимися к государственным служащим по соответствующим классификационным должностям.

Закон также предусматривает следующие изменения:

- лица, для которых установлен испытательный срок, назначаются на соответствующую должность без присвоения специального звания, и в течение этого периода получают только должностной оклад;

- при посменной работе устанавливается одинаковая продолжительность рабочего времени для дневной, вечерней и ночной смен;

- старшие, средние и младшие специальные звания присваиваются руководителем соответствующего органа исполнительной власти на основании соответствующего представления.