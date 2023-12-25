Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане нарушители законодательства о платежных услугах и системах будут штрафоваться на крупную сумму - Указ

Политика Материалы 25 декабря 2023 19:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане нарушители законодательства о платежных услугах и системах будут штрафоваться на крупную сумму - Указ

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Нарушители законодательства о платежных услугах и платежных системах в Азербайджане будут оштрафованы на 7 тысяч манатов.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона от 14 июля 2023 года № 987-VIQ "О платежных услугах и платежных системах".

Согласно изменению, в Кодекс об административных правонарушениях была добавлена новая статья 439-2 (нарушение законодательства о платежных услугах и платежных системах).

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости