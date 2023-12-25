В Азербайджане за нарушение филиалом иностранной организации требования по безопасности денежных средств предусмотрен крупный штраф - Указ

БАКУ /Trend/ - При нарушении местным филиалом иностранной организации электронных денег в Азербайджане требования по безопасности денежных средств будет наложен штраф на сумму до 10 тысяч манатов.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона от 14 июля 2023 года № 987-VIQ "О платежных услугах и платежных системах".

Согласно изменению, в Кодекс об административных правонарушениях добавляется новая статья 439-2 (нарушение законодательства об платежных услугах и платежных системах).

Согласно изменению, за нарушение установленных законом требований по безопасности денежных средств организацией электронных денег, в том числе местным филиалом иностранной организации электронных денег, должностные лица будут оштрафованы в размере от 2 000 до 3 000 манатов, юридические лица - от 7 000 до 10 000 манатов.