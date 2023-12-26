Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Двое сотрудников посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон грата (Дополнено)

Политика Материалы 26 декабря 2023 14:58 (UTC +04:00)
Двое сотрудников посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон грата (Дополнено)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

Новость дополнена, добавлены подробности (первая версия была опубликована в 14:42)

БАКУ /Trend/ - 26 декабря 2023 года посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана.

Об этом во вторник Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно информации, до сведения посла Франции было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата (нежелательными лицами) в связи с деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, и этим лицам следует покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.

Послу была вручена соответствующая нота МИД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости