«Независимая газета» включила решение Азербайджаном карабахского вопроса в главные итоги года

БАКУ /Trend/ - «Независимая газета» включила решение Азербайджаном карабахского вопроса в главные итоги 2023 года, сообщает во вторник Trend.

Отмечено, что в 2023 году был положен конец сепаратистскому режиму в Карабахе, просуществовавшему чуть более 32 лет. Автор пишет, что в значительной степени его судьба была предрешена в 2020 году по итогам Второй Карабахской войны.

«Однако на окончательное решение вопроса потребовалось еще несколько лет», - говорится в статье.

В материале отмечается, что в сентябре 2023 года Вооруженные силы Азербайджана провели локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе, завершившиеся капитуляцией сепаратистов.

Автор пишет, что параллельно с этим армянские жители начали покидать Карабах. В Баку заявляют, что в Карабахе осталось несколько десятков армян.

«Для полноценной жизни в Азербайджане им предстоит принять азербайджанское гражданство и следовать всем законам республики», - говорится в статье.

Кроме того, как отмечается, в тюрьме оказались бывшие главари сепаратистов.

«В том числе их обвиняют в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и ведении войны», - пишет автор.

В материале подчеркивается, что вместе с тем оживились разговоры на тему подписания мирного договора между Баку и Ереваном.