Прискорбно, что во Франции совершаются оскорбительные действия против азербайджанской культуры - депутат (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Согласно опубликованной в прессе информации, в отношении наследия Хуршидбану Натаван совершены оскорбительные действия.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев, выступая на пленарном заседании парламента 26 декабря.

Он отметил, что те, кто перевооружает Армению и преследуют цель разжечь реваншистские силы, не смогут этого добиться.

"Мы сожалеем, что Франция, которая в свое время использовала Армению в качестве инструмента манипуляции, а потом руками режима хунты хотела создать хаос в Карабахе, теперь допускает такие действия против азербайджанской культуры, против Хуршидбану Натаван - символа Карабаха, нашей культуры.

Ирония заключается в том, что во Франции находится штаб-квартира ЮНЕСКО. И это очень прискорбно. В целом, разоблачая реакционную политику Франции, мы также должны использовать наши рычаги против нее", - добавил депутат.

Отметим, что в муниципалитете французского города Эвиан-ле-Бен, который в 2015 году заключил соглашение о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмайыллы, принято решение убрать в городе все надписи с упоминанием "Азербайджанского парка".

Напомним, что Азербайджанский парк был открыт в 2017 году в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве.

Как сообщается, представители оппозиции несколько дней назад потребовали от муниципального совета официально удалить все надписи с упоминанием "Азербайджанского парка" в городе.

Мэр города Жозиан Лей заявил, что все упоминания об "Азербайджанском парке" уже удалены.

Согласно французским СМИ, данное решение связано с поддержкой Францией Армении.

И теперь есть угроза сноса памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, установленный также в 2017 году в рамках того же соглашения о сотрудничестве.

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