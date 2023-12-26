Мир с Азербайджаном еще никогда не был так близок – армянский спикер

БАКУ /Trend/ - Мир с Азербайджаном еще никогда не был так близок.

Об этом, как передает Trend во вторник со ссылкой на армянские СМИ, сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Мы продвигаем мирный процесс. С азербайджанской стороны тоже есть аналогичный подход. Азербайджан предпринимает шаги, которые способствуют установлению мира на Южном Кавказе, между Ереваном и Баку возможно заключение соглашения", - сказал Симонян журналистам.

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