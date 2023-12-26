Вопрос защиты прав западных азербайджанцев поднят на международном симпозиуме

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в международном симпозиуме на тему "Депортация и ее психологическое воздействие на общество, в частности на женщин", проведенном в Анкаре Великим национальным собранием Турции и Турецко-азербайджанским фондом дружбы, сотрудничества и солидарности.

Как сообщили Trend в аппарате омбудсмена, во время выступления на мероприятии омбудсмен подробно рассказала об этнических чистках в отношении азербайджанцев, проживавших в Армении, об уничтожении историко-культурного наследия азербайджанцев на этой территории. В то же время было отмечено, что в Армении до сих пор поддерживается политика ненависти и нетерпимости в отношении Азербайджана на этнической почве. Было подчеркнуто, что серьезно пострадали от последствий этой политики в том числе женщины и дети.

По словам омбудсмена, отчеты в связи с преступлениями на почве ненависти в отношении азербайджанцев были подготовлены и направлены в соответствующие международные организации.

Наряду с этим, Сабина.Алиева напомнила, что главный омбудсмен Турецкой Республики осуществляет миссии по установлению фактов в районах Азербайджана, где гражданское население подверглось нападению со стороны Армении, а также на территориях, разрушенных в период оккупации.

Омбудсмен отметила, что безразличное отношение международных организаций к этим преступлениям, повлекшим за собой массовые и грубые нарушения прав и свобод человека, и подход с двойными стандартами препятствуют миростроительству, а атмосфера безнаказанности приводит к повторению подобных преступлений.

В заключение омбудсмен сказала, что армянской стороне следовало бы создать условия для обеспечения возвращения азербайджанцев, которые были депортированы, и выплаты им компенсаций в связи с нанесенным ущербом.

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