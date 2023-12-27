Россия видит хорошие перспективы для нормализации отношений между Баку и Ереваном - Мария Захарова

БАКУ /Trend/ - Россия видит хорошие перспективы для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видим хорошие перспективы для нормализации отношений между Ереваном и Баку на основе трехсторонних договоренностей. Есть предпосылка для налаживания отношений между Арменией и Турцией. В целом, мы заинтересованы в снижении конфликтности на Южном Кавказе и раскрытии богатейшего потенциала этого региона, чему в том числе, могло бы способствовать расширение взаимодействия в рамках консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран)», - сказала она.

Отметим, что ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва выражает готовность к проведению переговоров по азербайджано-армянскому урегулированию и надеется, что Баку и Ереван учитывают актуальность предложения Москвы.

"Наше предложение о проведении мирных переговоров по урегулированию между Азербайджаном и Арменией на московской площадке представляет собой открытую инициативу для наших партнеров из Азербайджана и Армении. Мы надеемся, что в Баку и Ереване помнят об этом", - подчеркнул Галузин.