Республиканский совет Русской общины Азербайджана распространил обращение в связи с выборами Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Республиканский совет Русской общины Азербайджана распространил обращение в связи с выборами Президента Азербайджанской Республики, сообщает Trend.

«Отмечая 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева, мы с благодарностью вспоминаем о его величайшем патриотизме и мужестве, направленных на служение азербайджанскому народу, укрепление суверенитета и независимости страны, а также усилиях, заложивших фундамент экономически развивающегося государства.

Азербайджанский народ с честью и достоинством преодолел все трудности более чем 30-летней оккупации территории страны соседней Арменией. Героические сыны Азербайджана разной национальности отдали свои жизни за становление долгожданного мира, за процветание своей Родины, за благополучие своих потомков. Сплотившись вокруг Верховного главнокомандующего, победоносного Президента Ильхама Алиева, наши храбрые воины, как истинные патриоты страны, в которой они родились, выросли, которую они любят, использовали все свои возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Все эти годы азербайджанский народ верил в свое правое дело, в свою борьбу за справедливость и независимость, в свою победу и мир. И эта победа пришла под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Гейдаровича Алиева. Наши доблестные воины Азербайджанской армии даровали всем нам мирное небо над головой.

Наш Карабах освобожден от многолетней армянской оккупации. Сотни семей, когда-то изгнанных из своих домов, возвращаются в свои родные места, в благоустроенные дома благодаря целенаправленной государственной программе по возвращению теперь уже бывших вынужденных переселенцев.

С каждым годом укрепляется авторитет Азербайджана на международной арене. Масштабные программы по развитию региона не оставляют сомнения во все большем возрастании роли Азербайджана в международном сообществе. Твердая позиция Президента Азербайджана в вопросах укрепления мира и добрососедства вызывает уважение и поддержку со стороны народа страны.

Члены Русской общины с чувством глубокого удовлетворения встретили решение партии «Ени Азербайджан» о выдвижении Ильхама Гейдаровича Алиева кандидатом в Президенты Азербайджанской Республики от партии на выборах 7 февраля 2024 года. Мы уверены, что члены Русской общины и впредь будут поддерживать нашего Президента, его целенаправленную, бескомпромиссную деятельность для укрепления мира, сохранения многонационального общества в дружбе и братстве, дальнейшего развития и укрепления Вооруженных сил страны, и 7 февраля отдадут свои голоса за Ильхама Гейдаровича Алиева во имя светлого будущего нашей Родины», - говорится в обращении.