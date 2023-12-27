Утверждено частичное изменение административно-территориального деления 8 районов в Карабахе и Восточном Зангезуре (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон Азербайджанской Республики о внесении частичного изменения в административно-территориальное деление Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, согласно закону, села Малыбейли (Малыбейлинский сельский административно-территориальный округ), Юхары Гушчулар и Ашагы Гушчулар (Гушчуларский сельский административно-территориальный округ) Шушинского района включены в состав административной территории Ходжалинского района.

Малыбейлинский и Гушчуларский сельские административно-территориальные округа выведены из подчинения Шушинского района и переданы в подчинение Ходжалинского района.

Села Юхары Вейсалли и Агбашлы в Вейсаллинском сельском административно-территориальном округе, входящем в административно-территориальное деление Физулинского района, упразднены и исключены из Государственного реестра территориальных единиц Азербайджанской Республики.

139 гектаров государственных земель села Диваналылар в Гаджарском сельском административно-территориальном округе, входящем в административно-территориальное деление Физулинского района, и 1025 га государственных земель сел Юхары Вейсалли и Агбашлы, упраздненных и исключенных из Государственного реестра территориальных единиц Азербайджанской Республики, переданы в административное подчинение Ходжавендского района в соответствии с картой, приложенной к закону.

Село Юхары Мазра в Сарыджалинском сельском административно-территориальном округе, входящем в административно-территориальное деление Джебраильского района, упразднено и исключено из Государственного реестра территориальных единиц Азербайджанской Республики. 329 гектаров государственных земель упраздненного и исключенного из Государственного реестра территориальных единиц Азербайджанской Республики села Юхары Мазра, переданы в административное подчинение Ходжавендского района в соответствии с картой, приложенной к закону.

Село Алыджан в Кохнекендском сельском административном округе, входящем в административно-территориальное деление Лачинского района, упразднено и исключено из Государственного реестра территориальных единиц Азербайджанской Республики. 384 га государственных земель упраздненного и исключенного из Государственного реестра территориальных единиц Азербайджанской Республики села Алыджан переданы целиком в административную территорию Ходжавендского района в соответствии с приложенной к этому закону картой.

186 гектаров государственной земли, относящейся к административной территории Ходжалинского района, передано в административную территорию Агдамского района, в соответствии с приложенной к этому закону картой;

481 гектар государственной земли, относящейся к административной территории Ходжавендского района, передан в административную территорию Губадлинского района в соответствии с приложенной к этому закону картой.