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В Азербайджане утверждено "Положение единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности" - Указ

Политика Материалы 27 декабря 2023 17:51 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждено "Положение единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности" - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности" и урегулировании вытекающих из этого некоторых вопросов.

Как сообщает Trend, согласно указу, утверждается "Положение единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности".

В единой системе информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности создается подсистема "Градостроительный контроль", обеспечивающая осуществление государственного градостроительного контроля.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке

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