В Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана внесены изменения (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, согласно закону, внесены изменения в Градостроительный и строительный кодекс.

Согласно изменению, в статье 16.2 Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики слова "порядок организации и функционирования, а также содержание, правила представления и обработки данных, включенных в систему" заменяются словом "положение".