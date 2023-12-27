В Азербайджане утвержден новый состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны - Указ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утвержден новый состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Новый состав комиссии нижеследующий:

Председатель комиссии

Начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Члены комиссии

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики

Заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

Заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджанской Республики

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Службы внешней разведки Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Отметим, что изменился статус Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджанской Республики и она является Межведомственной комиссией по охране государственной тайны.