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Франция объявила двоих азербайджанских дипломатов персонами нон грата

Политика Материалы 27 декабря 2023 21:17 (UTC +04:00)
Франция объявила двоих азербайджанских дипломатов персонами нон грата

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Двое азербайджанских дипломатов выдворены из Франции, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Франции.

«Франция принимает к сведению принятое Азербайджаном решение объявить персонами нон грата двоих сотрудников дипломатического персонала посольства Франции в Азербайджане. Категорически опровергаем обвинения, выдвинутые Азербайджаном в обоснование своего решения», - говорится в сообщении МИД.

Отмечено, что решение МИД Франции принято в качестве взаимной меры.

Сообщается, что посла Азербайджана во Франции сегодня вызвали на набережную Орсе, чтобы проинформировать об этом.

Напомним, что 26 декабря 2023 года посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в МИД Азербайджана.

До сведения посла Франции было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата (нежелательными лицами) в связи с деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, и этим лицам следует покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.
Послу была вручена соответствующая нота МИД.

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