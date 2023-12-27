Франция объявила двоих азербайджанских дипломатов персонами нон грата

БАКУ /Trend/ - Двое азербайджанских дипломатов выдворены из Франции, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Франции.

«Франция принимает к сведению принятое Азербайджаном решение объявить персонами нон грата двоих сотрудников дипломатического персонала посольства Франции в Азербайджане. Категорически опровергаем обвинения, выдвинутые Азербайджаном в обоснование своего решения», - говорится в сообщении МИД.

Отмечено, что решение МИД Франции принято в качестве взаимной меры.

Сообщается, что посла Азербайджана во Франции сегодня вызвали на набережную Орсе, чтобы проинформировать об этом.

Напомним, что 26 декабря 2023 года посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в МИД Азербайджана.

До сведения посла Франции было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата (нежелательными лицами) в связи с деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, и этим лицам следует покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.

Послу была вручена соответствующая нота МИД.