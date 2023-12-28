Удалось смягчить напряженность в отношениях с Ираном - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Удалось смягчить напряженность в отношениях с Ираном.
Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.
По его словам, 27 января этого года в результате теракта на посольство Азербайджана в Тегеране персонал посольства был эвакуирован.
"Наряду с этим, между двумя странами состоялся контакт на высоком уровне по рассматриваемому вопросу. В результате удалось смягчить напряжение в азербайджано-иранских отношениях", - отметил он.
Глава МИД также упомянул, что отношения с соседними государствами занимают приоритетное место во внешней политике Азербайджана.
"В течение года было осуществлено шесть визитов Президента Азербайджана Ильхама Алиева в государства Центральной Азии", - добавил министр.
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