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Закрытие посольства Азербайджана в Иране было вызвано конкретными причинами - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 28 декабря 2023 16:04 (UTC +04:00)
Закрытие посольства Азербайджана в Иране было вызвано конкретными причинами - Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Закрытие посольства Азербайджана в Иране было вызвано конкретными причинами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"После закрытия посольства данный вопрос обсуждался с Ираном. Лицо, совершившее теракт, должно быть наказано в самой строгой форме, и должна быть обеспечена безопасность посольства. Нам сообщили о дате начала судебного разбирательства. В зависимости от результатов будет принято соответствующее решение", - отметил глава МИД Азербайджана.

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