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Джейхун Байрамов об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции

Политика Материалы 28 декабря 2023 16:28 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Двое сотрудником посольства Франции в Азербайджане были объявлены персонами нон грата (нежелательными лицами).

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Стоит заметить, что два дня назад во Францию была направлена нота, в которой говорилось, что в отношении этих лиц в государственных органах Азербайджана имеются серьезные факты. Вчера Франция, без объяснения причин, объявила двух сотрудников нашего посольства нежелательными лицами. Есть разница между тем, что делаем мы, и тем, что делают они. Мы говорим конкретно фактами, которые Франция отказалась расследовать", - отметил Д.Байрамов.

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