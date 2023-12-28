Все инициативы по мирному договору исходили от Азербайджана - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Все инициативы, связанные с мирным договором, исходили от Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Здесь много щепетильных моментов. Суть в том, чтобы был подписан документ, универсальные принципы которого были приняты обеими сторонами и сформировали основу отношений. Естественно, это не будет решением всех вопросов", - отметил министр.

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