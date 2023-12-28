Джейхун Байрамов коснулся деятельности французской компании "Total" в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Французская компания "Total" много лет назад проявила интерес к Абшеронскому месторождению и выиграла тендер.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Есть контракт, в котором предусмотрены обязательства сторон. Сотни компаний инвестируют в Азербайджан, получая от этого доход и выгоду. Однако помимо прав, у них есть и обязанности. Все будет регулироваться согласно договору. Я не вижу здесь серьезных рисков", - отметил министр.

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