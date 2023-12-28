Азербайджан получил от Армении очередной пакет предложений по мирному договору - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан получил от Армении очередной пакет предложений по мирному договору.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"В ноябре от Армении был получен пакет предложений по мирному соглашению. А до этого мы в течение месяца подготовили и отправили в Армению свой пакет предложений.

Как вы знаете, этот процесс начался в октябре 2022 года, и двусторонние встречи являются частью этого процесса. Однако в последнее время наблюдался застой в таких встречах.

Мы надеемся, что они состоятся в 2024 году", - отметил министр.

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