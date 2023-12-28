Ведутся переговоры о 8 селах Азербайджана, оккупированных Арменией - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 16:02)

БАКУ /Trend/ - Ведутся переговоры о восьми селах Азербайджана, оккупированных Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Министр отметил, что вопрос о возвращении восьми сел поднимается во время всех встреч между Азербайджаном и Арменией.

"Мы считаем, что это связано с делимитацией, и, как вы знаете, вопрос делимитации является техническим. Однако в мирном договоре отражены общие принципы. Эти восемь сел также имеют свою специфику: четыре из этих сел являются анклавами, а остальные четыре - нет. Наш подход заключается в том, чтобы процесс имел определенную последовательность и протекал в форме взаимного обсуждения. У Армении тоже есть свои претензии, свои взгляды на границы. Но сейчас речь идет о населенных пунктах", - добавил Д.Байрамов.

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