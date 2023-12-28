Невыполнение Арменией своих обязательств не позволяет добиться значительного прогресса в переговорах - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:38)
БАКУ /Trend/ - Постоянное невыполнение Арменией своих обязательств не позволяет добиться значительного прогресса в переговорах.
Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.
"Продолжается работа по разоблачению преступных деяний, совершенных Арменией на оккупированных азербайджанских землях в течение почти 30 лет.
Международный суд отклонил претензии Армении, что является значительным фактором.
В результате целенаправленной работы, осуществляемой под непосредственным контролем и руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, эффективно предотвращены антиазербайджанские инициативы в СБ ООН, Международном суде, Европейском союзе и других международных платформах", - добавил министр.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!