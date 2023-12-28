Джейхун Байрамов об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Двое сотрудником посольства Франции в Азербайджане были объявлены персонами нон грата (нежелательными лицами).

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Стоит заметить, что два дня назад во Францию была направлена нота, в которой говорилось, что в отношении этих лиц в государственных органах Азербайджана имеются серьезные факты. Вчера Франция, без объяснения причин, объявила двух сотрудников нашего посольства нежелательными лицами. Есть разница между тем, что делаем мы, и тем, что делают они. Мы говорим конкретно фактами, которые Франция отказалась расследовать", - отметил Д.Байрамов.

Напомним, что 26 декабря 2023 года посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в МИД Азербайджана.

До сведения посла Франции было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата (нежелательными лицами) в связи с деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, и этим лицам следует покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.

Послу была вручена соответствующая нота МИД.

Позже Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон-грата. Было подчеркнуто, что решение министерства иностранных дел Франции было принято, как взаимная мера.

Сообщается, что посла Азербайджана во Франции вызвали на набережную Орсе, чтобы проинформировать об этом.

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