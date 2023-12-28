Мы негативно относимся к любому вмешательству в регион - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы негативно относимся к любому вмешательству в регион.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Мы считаем, что интересы государств, в независимости от их расположения к региону, вполне естественны. Этот интерес должен быть на основе позитивной повестки.

В таком случае и они, и регион будут только в выигрыше. Тем самым будут развиваться и взаимные двусторонние отношения", - добавил он.

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