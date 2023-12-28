Позиция Франции всегда была проармянской - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Францией находится на самой низкой точке за 30 лет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"И это не по вине Азербайджана. Более того, мы всегда предпринимали реальные шаги для развития наших отношений. А позиция Франции всегда была проармянской", - отметил Д.Байрамов.

Он упомянул, что будучи долгое время посредником, Франции достаточно умело удавалось скрывать свою проармянскую позицию.

"Она не смогла скрыть свою позицию после Отечественной войны 2020 года. Проармянская позиция Франции развилась вплоть до анти-азербайджанской.

Если Франция серьезно пересмотрит свою политику в отношении Азербайджана и Южного Кавказа, то можно будет дать какие-то комментарии на будущее. Во многих случаях автором инициатив против Азербайджана является уже не Армения, а сама Франция", - добавил министр.

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