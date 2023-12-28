Джейхун Байрамов о сроке пребывания российских миротворцев в Карабахе (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Срок пребывания российских миротворцев в Карабахе предусмотрен до ноября 2025 года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Продолжительность деятельности российского миротворческого контингента регламентируется документом. Дело в том, что есть трехстороннее заявление, и этот документ подписан на уровне лидеров", - добавил министр.

Отметим, что российский миротворческий контингент был размещен на части азербайджанских территорий в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Всего с 19 сентября текущего года было свернуто 12 наблюдательных и 16 временных наблюдательных пунктов российских миротворцев.

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 10 октября заявила, что уже свернут ряд стационарных и временных наблюдательных постов российских миротворцев. Принципиальные вопросы, касающиеся миротворцев, обсуждаются с Баку.

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