Азербайджан всегда был заинтересован в развитии отношений с США - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:26)

БАКУ /Trend/ - Говоря об отношениях Азербайджана и США, мы уже можем использовать более мягкую терминологию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Да, напряженность в отношениях была, но причиной тому был не Азербайджан. После этого последовали положительные месседжи. Азербайджан всегда был заинтересован в развитии отношений с США", - отметил министр.

Он упомянул, что позиция Баку по поводу отношений с США четко выражена.

"Причины понятны каждому. С тех пор мы стали свидетелями положительной тенденции. Мы всегда были хорошими партнерами, сотрудничали в различных сферах, реализовали множество проектов. Азербайджан всегда был надежным партнером", - отметил министр.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!