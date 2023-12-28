Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на государственной границе (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 16:38)

БАКУ /Trend/ - Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией не должен становиться заложником третьих стран.

Об этом в четверг, отвечая на вопрос Trend, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Главы МИД двух стран могут встретиться на государственной границе. Мы выступили с таким предложением. Что касается проведения встречи в Азербайджане, или Армении, то почему бы и нет? Рано или поздно это должно произойти.

Всего в 2023 году между главами МИД Азербайджана и Армении было проведено четыре встречи: две в Вашингтоне и две в Москве. По инициативе Азербайджана 23 октября в Тегеране также состоялась неофициальная встреча министров иностранных дел", - отметил министр.

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