В 2024 году может быть учреждено посольство Азербайджана в Таиланде - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 18:27)

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в 2024 году в Таиланде будет учреждено посольство Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Он отметил, что в следующем году Азербайджан учредит посольства еще в двух странах.

"В то же время наши дипломатические миссии начнут действовать в Султанате Оман и Афганистане", - подчеркнул министр.

Отметим, что количество дипломатических миссий Азербайджана за рубежом в этом году достигло 90.

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