Единственным запоминающимся шагом главы сепаратистов было требование от властей Армении зарплаты до конца года - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 18:41)

БАКУ /Trend/ - После того, как лицо, объявившее себя главой сепаратистского режима, и горстка людей из его окружения, мигрировали с территории Азербайджана в Армению, его единственным запоминающимся шагом, было требование своей зарплаты до конца года от армянских властей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Отметим, что сепаратисты в Карабахе объявили о ликвидации своего режима.

В "распоряжении" так называемого "главы" сепаратистского режима Самвела Шахраманяна отмечается, что в соответствии с соглашением, достигнутым с представителями Азербайджанской Республики при посредничестве российского миротворческого контингента, обеспечивается свободный и беспрепятственный проезд жителей Карабаха, в том числе разоруженных военнослужащих, по Лачинскому коридору на собственном транспорте, в связи с чем принято следующее решение:

1. Распустить все "государственные учреждения" и "организации", находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года.

2. Армянскому населению Карабаха, в том числе находящимся за его пределами, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Карабахе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!