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В этом году продолжилось открытие новых дипмиссий Азербайджана - глава МИД (Дополнено)

Политика Материалы 28 декабря 2023 21:02 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В 2023 году открытие новых дипломатических миссий Азербайджана продолжилось.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Количество дипломатических миссий Азербайджана за рубежом достигло 90. Сюда входят посольства, постоянные представительства, генеральные консульства, представительские офисы.

С 44 странами подписан 161 документ. В 2023 году открытие новых дипломатических миссий продолжилось. Также в этом году были произведены назначения 14 новых руководителей дипломатических миссий", - отметил министр.

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