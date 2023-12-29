В Азербайджане изменен список должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы в судах

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Список должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами".

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в соответствующем указе, подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В пункте 55-2.4 слова "Особая служба государственной охраны Республики" были заменены словами "Службы безопасности Президента Республики".

Соответствующий пункт до изменения гласил:

"От имени Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики, выявившей административное правонарушение ― начальник Службы, его заместители, руководители (начальники) соответствующих структур Аппарата Службы, командиры воинских частей Службы".

К документу добавлены пункты 55-2.8 и 55-2.9 следующего содержания:

"55-2.8. от имени Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, выявившей административное правонарушение – начальник Службы, его заместители, руководители (начальники) соответствующих структур Аппарата Службы;.

55-2.9. от имени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, выявившего административное правонарушение, – начальник Агентства, его заместители, руководители (начальники) соответствующих структур Аппарата Агентства".

В части 65-1 документа слова "государственной охраны" заменены словами "связи и информационной безопасности", а слова "управление фельдъегерской связи" заменены словами "соответствующей структуры Аппарата Службы".