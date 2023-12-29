В Азербайджане внесены изменения в указ о создании единой электронной информационной системы по обращениям граждан

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в указ "О создании в местных органах исполнительной власти единой электронной информационной системы по обращениям граждан".

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в соответствующем указе, подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В части 6 документа слова "Государственное агентство специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Республики" заменены словами "Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Республики".

В подпункте 5.1.2 "Правил использования в местных органах исполнительной власти единой электронной информационной системы по обращениям граждан", утвержденные этим указом, слова "Государственному агентству специальной связи и информационной безопасности Службы государственной охраны" заменены словами "Государственной службе связи и информационной безопасности".

В пункте 6.2 слова "Государственное агентство специальной связи и информационной безопасности Службы государственной охраны" заменены словами "Государственная служба связи и информационной безопасности".