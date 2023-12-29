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В Азербайджане внесены изменения в закон в связи с градостроительством и строительством

Политика Материалы 29 декабря 2023 16:16 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в закон в связи с градостроительством и строительством

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании".

Как сообщает Trend, согласно документу, в первом предложении статьи 11.1 Кодекса касательно соответствия строительных проектов градостроительной документации слова "через 11 лет со дня вступления в силу Кодекса" заменяются на "через 14 лет после вступления в силу Кодекса".

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