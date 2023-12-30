Al Jazeera подготовил репортаж о возвращении азербайджанской народной музыки в Карабах (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Телеканал Al Jazeera подготовил репортаж о возвращении азербайджанской народной музыки в Карабах, сообщает в субботу Trend.

В частности, в видеоматериале говорится о процессе изготовления азербайджанского струнного щипкового музыкального инструмента тара.

В интервью телеканалу учитель музыки Мазахир Вердиев, который был вынужден покинуть Джебраил во время Первой Карабахской войны, отмечает, что после 30 лет каждый вынужденный переселенец хочет вернуться на свои родные земли.

"Я хочу играть на таре, а также научить этому детей и помочь им освоить это прекрасное искусство", - сказал он.

Trend представляет видеоматериал: