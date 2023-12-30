Введен в эксплуатацию новый мост между Азербайджаном и Ираном через реку Астарачай (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 15:02)

БАКУ /Trend/ - 30 декабря введен в эксплуатацию новый мост между Азербайджаном и Ираном через реку Астарачай.

Как сообщает в субботу Trend, в мероприятии, организованном в связи с этим, приняли участие официальные лица двух стран.

С вводом в эксплуатацию нового моста через реку Астарачай на первом этапе будет организован проезд пустых грузовиков через новый пограничный пункт пропуска. В течение следующих 10 дней будут созданы условия для проезда через пограничный пункт пропуска загруженных грузовиков.

Отметим, что фундамент нового моста через реку Астарачай между Азербайджаном и Ираном был заложен 25 января 2022 года. Трехпролетный мост имеет длину 97,5 метра и ширину 30,5 метра.

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