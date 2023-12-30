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В Азербайджане внесены изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе"

Политика Материалы 30 декабря 2023 17:03 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе".

Как сообщает в субботу Trend, согласно изменению, в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" добавляется статья 15.3 следующего содержания:

"15.3. итоговое медицинское освидетельствование для принятия решений, предусмотренных в статьях 15.2.2-15.2.5 настоящего закона будет проводиться призывными комиссиями в районах, городах и городских районных призывных пунктах, органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Порядок проведения итогового медицинского освидетельствования будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти".

Данный закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.

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