В Азербайджане утвержден порядок ведения реестра безопасности пищевой продукции - Указ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены "Порядок регистрации объектов продовольственной цепи и субъектов продовольственной цепи, а также объектов, осуществляющих производство и переработку материалов и изделий, соприкасающихся с пищевыми продуктами, утверждение объектов продовольственной цепи, признание эквивалентности системы утверждения зарубежных стран и ведения реестра безопасности пищевых продуктов" и "Перечень объектов продовольственной цепи, утвержденных с оценкой соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов".

Как сообщает в субботу Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.