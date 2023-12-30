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В Азербайджане утвержден порядок ведения реестра безопасности пищевой продукции - Указ

Политика Материалы 30 декабря 2023 17:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден порядок ведения реестра безопасности пищевой продукции - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены "Порядок регистрации объектов продовольственной цепи и субъектов продовольственной цепи, а также объектов, осуществляющих производство и переработку материалов и изделий, соприкасающихся с пищевыми продуктами, утверждение объектов продовольственной цепи, признание эквивалентности системы утверждения зарубежных стран и ведения реестра безопасности пищевых продуктов" и "Перечень объектов продовольственной цепи, утвержденных с оценкой соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов".

Как сообщает в субботу Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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