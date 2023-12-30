Джейхун Байрамов обсудил региональную ситуацию с новым послом Японии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Японии Кацуя Ватанабэ.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, во время встречи посол вручил министру Джейхуну Байрамову копии своих верительных грамот.

На встрече была отмечена важность исторических отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Японией по ряду направлений и развития двусторонних отношений в рамках взаимных интересов. В этом контексте была отмечена важность двусторонних визитов на высоком уровне, политических консультаций, интенсификации работы экономической комиссии. Было подчеркнуто, что между двумя странами имеются широкие возможности сотрудничества в области "зеленой энергии", транспорта и логистики, высоких технологий, образования и других сферах.

В ходе встречи послу была предоставлена подробная информация о событиях, связанных с агрессией Армении против Азербайджана, проблемой беженцев и вынужденных переселенцев, прошлым конфликтом. Были доведены до внимания факторы, обусловившие 44-дневную войну, завершившуюся восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и антитеррористические мероприятия локального характера, осуществленные менее чем за 24 часа. Было отмечено, что Азербайджан как инициатор мирного процесса с Арменией заинтересован в установлении мира и стабильности в регионе, говорится в сообщении ведомства.