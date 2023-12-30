В Азербайджане изменен порядок принятия решения о годности граждан к военной службе

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменен порядок принятия решения о годности к военной службе граждан, призванных на срочную действительную военную службу.

Как сообщает в субботу Trend, это нашло отражение в изменении в закон "О воинской обязанности и военной службе", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно проекту, итоговое медицинское освидетельствование для принятия решений, предусмотренных в статьях 15.2.2-15.2.5 настоящего закона (15.2.2. - о годности к нестроевой действительной военной службе; 15.2.3. - о предоставлении отсрочки от призыва с признанием временно непригодным к действительной военной службе по состоянию здоровья; 15.2.4. - о непригодности к действительной военной службе в мирное время, об ограниченной годности в военное время; 15.2.5. - о негодности к военной службе как в мирное время, так и в военное время) будет проводиться со стороны министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики в лице Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Порядок проведения итогового медицинского освидетельствования будет определяться Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации.