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Число кандидатов на президентских выборах Азербайджана достигло 17

Политика Материалы 31 декабря 2023 15:10 (UTC +04:00)
Число кандидатов на президентских выборах Азербайджана достигло 17

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила еще одного кандидата на пост президента.

Как передает Trend, об этом сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

После обсуждений вопрос об утверждении кандидатуры Аваза Темирхана на пост президента Азербайджана был вынесен на голосование и принят.

Таким образом число кандидатов на пост президента достигло 17.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы.

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