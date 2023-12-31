Президент Ильхам Алиев: Сепаратизм в Азербайджане был искоренен и это зло больше не может поднять голову на наших землях

БАКУ /Trend/ - Начавшаяся 19 сентября и продолжавшаяся всего один день, и даже меньше, антитеррористическая операция увенчалась полной Победой азербайджанской армии. Сепаратистский режим пал, встал перед нами на колени, поднял белый флаг, сдался, навсегда был выведен с наших земель и выброшен на свалку истории. Тем самым сепаратизм в Азербайджане был искоренен и это зло больше не сможет поднять голову на наших землях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Азербайджанская армия вновь продемонстрировала профессионализм, героизм, а наши солдаты и офицеры – самоотверженность. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Их светлая память будет вечно жить в наших сердцах. Должен также отметить, что кровь наших шехидов не осталась неотмщенной. Мы на поле боя отомстили за наших солдат, офицеров и гражданских лиц, павших как во время Первой и Второй карабахских войн, так и во время антитеррористической операции, за жертв Ходжалинского геноцида», - подчеркнул глава государства.