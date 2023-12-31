Президент Ильхам Алиев: Мы - хозяева этой земли и мы будем делать то, что считаем нужным, в рамках международного права

БАКУ /Trend/ - Мы - хозяева этой земли и мы будем делать то, что считаем нужным, в рамках международного права.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Когда в 2020 году завершилась Вторая Карабахская война и наш флаг был поднят в Шуше и на других освобожденных территориях, все мы хорошо знали, что наше дело оставалось незавершенным. Азербайджан должен был полностью восстановить свой государственный суверенитет и сделал это.

На протяжении трех лет мы хотели решить это мирным путем. Мы считали, что руководство Армении, правильно проанализировав итоги Второй Карабахской войны, извлечет для себя вывод. К сожалению, этого не произошло. За три года Армения не только не выполнила свои обязательства, а наоборот, подготовила и осуществила новые военные провокации против нас. Незаконно размещенная на наших землях 15-тысячная армия Армении не была выведена из Карабаха. Напротив, в Карабах были переброшены новое оружие, боеприпасы, военная техника, мины и против нас был продолжен минный террор.

Конечно, мы не могли смириться с этой ситуацией. Мы неоднократно предупреждали руководство Армении и стоящие за ней западные страны, что эта ситуация на может продолжаться. Либо сепаратистский режим должен самораспуститься, армия Армении должна быть выведена с нашей территории, либо же мы, применив силу, сами восстановим свой государственный суверенитет. К сожалению, на наши слова не обратили внимания. Начавшаяся 19 сентября и продолжавшаяся всего один день, и даже меньше, антитеррористическая операция увенчалась полной победой азербайджанской армии. Сепаратистский режим пал, встал перед нами на колени, поднял белый флаг, сдался, навсегда был выведен с наших земель и выброшен на свалку истории. Тем самым сепаратизм в Азербайджане был искоренен, и это зло больше не может поднять голову на наших землях.

Азербайджанская армия вновь продемонстрировала профессионализм, героизм, а наши солдаты и офицеры – самоотверженность. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Их светлая память будет вечно жить в наших сердцах. Должен также отметить, что кровь наших шехидов не осталась неотмщенной. Мы на поле боя отомстили за наших солдат, офицеров и гражданских лиц, павших как во время Первой и Второй карабахских войн, так и во время антитеррористической операции, за жертв Ходжалинского геноцида.

А в апреле 2023 года мы полностью восстановили нашу территориальную целостность. На Лачинском направлении границы между Азербайджаном и Арменией был установлен погранично-пропускной пункт и с того дня территориальная целостность Азербайджана была полностью восстановлена. Азербайджанский народ хорошо помнит, какой шум поднялся в мире, особенно в западных странах, стоящих за Арменией, странах, постоянно оказывающих им поддержку, против нас были выдвинуты необоснованные обвинения. Никакие обвинения, никакое давление не могло повлиять на нашу волю. Я и тогда говорил, что никто не может повлиять на нашу волю. Мы на правом пути. Мы сами взяли под контроль наши границы и никому не позволим верховодить на наших землях. Это наша земля, мы - хозяева этой земли и мы будем делать то, что считаем нужным, в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права. И это тоже не стало уроком оккупантам, не стало уроком стоящим за ними антиазербайджанским силам. Поэтому проведенная в сентябре антитеррористическая операция была неизбежной, и мы ее провели, гордимся этим, испытываем чувство гордости. Каждый гражданин Азербайджана, каждый проживающий в мире азербайджанец по праву испытывает чувство гордости", - сказал глава государства.