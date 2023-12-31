Президент Ильхам Алиев: В 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Сегодня Карабах и Восточный Зангезур превратились в большую строительную площадку. Мы заново отстраиваем свои города и села. В этом году на родные земли уже вернулись около 5 тысяч бывших переселенцев. В марте этого года – в канун праздника Новруз – в селе Талыш испытали праздничную радость, переселенцы возвратились в родные дома. В августе праздничная атмосфера царила в городе Физули и селе Забух. В этом году переселенцы вернулись в город Лачин в День независимости - 28 мая в Лачине был большой праздник. До этого, как вам известно, переселенцы вернулись в село Агалы, и, таким образом, в пяти населенных пунктах сейчас возродилась жизнь.

Должен также отметить, что в 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы. Я хочу сегодня сообщить им эту радостную весть и сказать, что в течение года будут полностью восстановлены и переданы в распоряжение бывших переселенцев села Кяркиджахан, Малыбейли и Туршсу. В то же время в течение года в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди", - сказал глава государства.