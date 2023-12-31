Президент Ильхам Алиев: Сегодня на Западе господствуют двойные стандарты

БАКУ /Trend/ - Сегодня на Западе господствуют двойные стандарты.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Должен также отметить, что в 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы. Я хочу сегодня сообщить им эту радостную весть и сказать, что в течение года будут полностью восстановлены и переданы в распоряжение бывших переселенцев села Кяркиджахан, Малыбейли и Туршсу. В то же время в течение года в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди.

Кроме этого, будут готовы принять бывших переселенцев еще несколько населенных пунктов. Мы, хозяева этих земель, строим и созидаем. Мы – народ-строитель и созидатель. Армяне за 30 лет разрушили наши земли, сравняли с землей все дома, исторические здания, мечети, совершили против нас геноцид, в то же время урбицид, экоцид. Наши реки были отравлены, наши леса – вырублены. Все это было сделано армянским государством. К сожалению, за эти преступления они до сих пор не стали объектом осуждения на Западе.

Сегодня на Западе господствуют двойные стандарты. Азербайджанский народ хорошо знает это. В то же время он хорошо знает, что, несмотря на давление, на все угрозы, необоснованные обвинения, мы будем делать то, что считаем нужным. И впредь будем делать то, что делали раньше. И руководство Армении должно сделать выводы из этих уроков истории и вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев", - сказал глава государства.