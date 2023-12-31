Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанцы всего мира по праву гордятся независимым Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Сегодня азербайджанцы всего мира по праву гордятся независимым Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Нынешний год в Азербайджане был объявлен «Годом Гейдара Алиева». Столетие великого лидера было отмечено по всей стране. Я провел этот дорогой для меня день – день рождения отца - в Шуше. Обратившись на центральной площади города Шуша к азербайджанскому народу, я высказал свои пожелания и отметил, что знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела. Считаю, что наш государственный флаг, поднятый мною 15 октября в Агдере, Аскеране, Ходжавенде, Ходжалы, Ханкенди, является знаком самого большого уважения к памяти великого лидера. Наш Парад Победы 8 ноября на центральной площади Ханкенди – знак нашего огромнейшего уважения к памяти великого лидера.

Сегодня азербайджанцы всего мира по праву гордятся независимым Азербайджаном. Сегодня азербайджанцы мира отмечают День солидарности азербайджанцев мира с совершенно новым настроением. Вот уже три года азербайджанцы мира, как и весь азербайджанский народ, живут с чистой совестью, с гордо поднятой головой", - сказал глава государства.