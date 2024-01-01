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Президент Ильхам Алиев: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на «зеленую» энергию

Политика Материалы 1 января 2024 00:11 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на «зеленую» энергию

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Наш международный авторитет растет день ото дня. В декабре все страны мира приняли единогласное решение о проведении в Азербайджане крупнейшей в мире международной конференции – в следующем году в Азербайджане будет проведена СОР29. Это – большое уважение и симпатия, проявленные к нам мировой общественностью, в то же время высокая оценка нашего перехода на «зеленую» энергию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что переход на «зеленую» энергию является для нашей страны приоритетным вопросом, глава государства сказал: «На основе подписанных контрактов и меморандумов о взаимопонимании в ближайшие несколько лет в Азербайджане будут созданы возобновляемые виды энергии, энергетические источники мощностью 10 тысяч мегаватт, Азербайджан и в этой сфере войдет в число мировых лидеров. Конечно, проведение в Азербайджане СОР29 – международной конференции, посвященной изменению климата, еще раз наглядно демонстрирует наши успехи в этой области».

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