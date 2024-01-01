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Президент Ильхам Алиев: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди

Политика Материалы 1 января 2024 00:04 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы. Я хочу сегодня сообщить им эту радостную весть и сказать, что в течение года будут полностью восстановлены и переданы в распоряжение бывших переселенцев села Кяркиджахан, Малыбейли и Туршсу. В то же время в течение года в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Глава государства отметил, что кроме этого, будут готовы принять бывших переселенцев еще несколько населенных пунктов.

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