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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кубы

Политика Материалы 1 января 2024 11:52 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кубы

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БАКУ/Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Куба – Днем Освобождения.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию традиционно дружественных азербайджано-кубинских отношений. Верю, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление межгосударственных связей, дальнейшее расширение нашего сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

Пользуясь этой приятной возможностью, также шлю Вам самые искренние поздравления с Новым 2024 годом, желаю дружественному народу Кубы постоянного благополучия и процветания»,- говорится в письме.

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